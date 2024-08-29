Кряжев Ананий Захаров
Место рождения
Дата рождения1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1806 ст.
Отец: Захар Максимов
Мать: Елена Исаева
Бракосочетание
01.10.1823 ст.
Жена: Кряжова Анна Яковлева
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Ананий Захаров, 18 лет Анна Яковлева, 18 лет Оба первым браком. Сказанного сельца тысяцкий Ермолай Кузьмин Поезжане: Матвей Матвеев, Софрон Афанасьев и Егор (?) Михайлов
Рождение ребёнка
08.09.1825 ст.
Дочь: (Кряжова) Ефимия (Евфимия) Ананиева
Мать ребёнка: Кряжова Анна Яковлева
Рождение ребёнка
14.01.1828 ст.
Мать ребёнка: Кряжова Анна Яковлева
Рождение ребёнка
01.12.1829 ст.
Мать ребёнка: Кряжова Анна Яковлева
Рождение ребёнка
12.09.1833 ст.
Дочь: София Ананиева
Мать ребёнка: Кряжова Анна Яковлева
Рождение ребёнка
09.03.1835 ст.
Дочь: (Кряжова) Дарья Ананьева
Мать ребёнка: Кряжова Анна Яковлева
г. Никифоровой крестьяне
Рождение ребёнка
21.12.1836 ст.
Мать ребёнка: Кряжова Анна Яковлева
1836 ОГАОО Ф.173. Оп.11. Д.1283. Л.207об.208 крест. гг. Никифоровых
Рождение ребёнка
13.05.1839 ст.
Дочь: (Кряжова) Елена Ананьева
Мать ребёнка: Кряжова Анна Яковлева
крест. гг. Никифоровых Фамилия Кряжов
Смерть
Неизвестно