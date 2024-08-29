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Кряжев Ананий Захаров

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.

Отец: Захар Максимов

Мать: Елена Исаева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
01.10.1823 ст.

Жена: Кряжова Анна Яковлева

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Ананий Захаров, 18 лет Анна Яковлева, 18 лет Оба первым браком. Сказанного сельца тысяцкий Ермолай Кузьмин Поезжане: Матвей Матвеев, Софрон Афанасьев и Егор (?) Михайлов
Рождение ребёнка
08.09.1825 ст.

Дочь: (Кряжова) Ефимия (Евфимия) Ананиева

Мать ребёнка: Кряжова Анна Яковлева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.01.1828 ст.

Сын: Кряжов Афанасий Ананиев

Мать ребёнка: Кряжова Анна Яковлева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.12.1829 ст.

Сын: Кряжев Савелий Ананьев

Мать ребёнка: Кряжова Анна Яковлева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.09.1833 ст.

Дочь: София Ананиева

Мать ребёнка: Кряжова Анна Яковлева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.03.1835 ст.

Дочь: (Кряжова) Дарья Ананьева

Мать ребёнка: Кряжова Анна Яковлева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
г. Никифоровой крестьяне
Рождение ребёнка
21.12.1836 ст.

Сын: Кряжов Николай Ананиев

Мать ребёнка: Кряжова Анна Яковлева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
1836 ОГАОО Ф.173. Оп.11. Д.1283. Л.207об.208 крест. гг. Никифоровых
Рождение ребёнка
13.05.1839 ст.

Дочь: (Кряжова) Елена Ананьева

Мать ребёнка: Кряжова Анна Яковлева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
крест. гг. Никифоровых Фамилия Кряжов
Смерть
Неизвестно

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