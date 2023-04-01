Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Савелий Ананиевич

Отец ребёнка: Ананий Захарович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
?.03.1834 ст.

Дочь: София Ананиевна

Отец ребёнка: Ананий Захарович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ананий Захарович

Смерть
Неизвестно
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