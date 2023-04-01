Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830 ст.
Сын: Савелий Ананиевич
Отец ребёнка: Ананий Захарович
Рождение ребёнка
?.03.1834 ст.
Дочь: София Ананиевна
Отец ребёнка: Ананий Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ананий Захарович
Смерть
Неизвестно