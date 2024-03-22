Кряжов Савелий Ананьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кряжов Савелий Ананьев

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.

Отец: Кряжев Ананий Захаров

Мать: Кряжова Анна Яковлева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Кряжев Сергей Савельевич

Мать ребёнка: Матрона Филипповна

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1856 ст.

Сын: Кряжов Макарий Савельевич

Мать ребёнка: Матрона Филипповна

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Филипповна

Смерть
Неизвестно
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