Кряжов Савелий Ананьев
Место рождения
Дата рождения1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.
Отец: Кряжев Ананий Захаров
Мать: Кряжова Анна Яковлева
Рождение ребёнка
1850 ст.
Мать ребёнка: Матрона Филипповна
Рождение ребёнка
1856 ст.
Сын: Кряжов Макарий Савельевич
Мать ребёнка: Матрона Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Филипповна
Смерть
Неизвестно