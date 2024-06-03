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Матрона Филиппова

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

10.03.1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1829 ст.

Отец: Филипп Кузьмин

Мать: Прасковья Афанасьева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
11.03.1829 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемница онаго ж сельца крест. жена Васса Леонтьева
Бракосочетание
24.10.1848 ст.

Муж: Кряжев Савелий Ананьев

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Оного же сельца [Тогустемира] крестьянина Анания Захарова Кряжева сын Савва Ананиев, 18 лет Девица Матрона Филиппова дочь онаго же сельца помещика Никифорова крестьянская девка, 19 лет
Рождение ребёнка
01.10.1850 ст.

Сын: Кряжев Сергей Савельевич

Отец ребёнка: Кряжев Савелий Ананьев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1856 ст.

Сын: Кряжов Макарий Савельевич

Отец ребёнка: Кряжев Савелий Ананьев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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