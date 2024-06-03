Матрона Филиппова
Место рождения
Дата рождения10.03.1829 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1829 ст.
Отец: Филипп Кузьмин
Мать: Прасковья Афанасьева
Крещение
11.03.1829 ст.
Восприемница онаго ж сельца крест. жена Васса Леонтьева
Бракосочетание
24.10.1848 ст.
Оного же сельца [Тогустемира] крестьянина Анания Захарова Кряжева сын Савва Ананиев, 18 лет Девица Матрона Филиппова дочь онаго же сельца помещика Никифорова крестьянская девка, 19 лет
Рождение ребёнка
01.10.1850 ст.
Отец ребёнка: Кряжев Савелий Ананьев
Рождение ребёнка
1856 ст.
Сын: Кряжов Макарий Савельевич
Отец ребёнка: Кряжев Савелий Ананьев
Смерть
Неизвестно