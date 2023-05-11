Кряжов Макарий Савельев

Кряжов Макарий Савельевич
Место рождения
Дата рождения1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856 ст.
Отец: Кряжов Савелий Ананьев
Мать: Матрона Филипповна
Бракосочетание
26.10.1875 ст.
Жена: Елена Варламовна
Рождение ребёнка
26.01.1878 ст.
Мать ребёнка: Елена Варламовна
Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
07.10.1884 ст.
Жена: Дерябина Ксения Ивановна
Оба вторым браком.
Смерть
Неизвестно