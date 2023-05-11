Кряжов Макарий Савельев

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Кряжов Макарий Савельевич

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856 ст.

Отец: Кряжов Савелий Ананьев

Мать: Матрона Филипповна

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
26.10.1875 ст.

Жена: Елена Варламовна

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.01.1878 ст.

Сын: Кряжов Василий Макарович

Мать ребёнка: Елена Варламовна

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
07.10.1884 ст.

Жена: Дерябина Ксения Ивановна

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Оба вторым браком.
Смерть
Неизвестно
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