Елена Варламовна
женский, родилась 1857 ст., хутор Павловский Ташлинской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии, прихода села Тогустемира.
умерла До 1884, Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Супруги
Кряжов Макарий Савельев1856 ст. г.р.
Дети
Кряжов Василий Макарович26.01.1878 ст. г.р.
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Рождение
1857 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
хутор Павловский Ташлинской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии, прихода села Тогустемира.
Бракосочетание
26.10.1875 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.01.1878 ст.
Отец ребёнка: Кряжов Макарий Савельев
Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
До 1884
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область