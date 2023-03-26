Елена Варламовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1878 ст.
Отец ребёнка: Кряжов Макарий Савельевич
Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1884
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область