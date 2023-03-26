Елена Варламовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Варламовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1884

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1878 ст.

Сын: Кряжов Василий Макарович

Отец ребёнка: Кряжов Макарий Савельевич

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кряжов Макарий Савельевич

Смерть
До 1884
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
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