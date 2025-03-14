Кряжов Кузьма Ананьев
мужской, родился 29.10.1842 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер 12.03.1843 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
ОтецКряжев Ананий Захаров1806 ст. г.р.
МатьКряжова Анна Яковлева1807 ст. г.р.
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Рождение
29.10.1842 ст.
Отец: Кряжев Ананий Захаров
Мать: Кряжова Анна Яковлева
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
31.10.1842 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
12.03.1843 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
14.03.1843 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
крест. пом. не указан. фамилия Кряжов.