Кряжов Кузьма Ананьев 29.10.1842 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Кряжов Кузьма Ананьев

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 29.10.1842 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер 12.03.1843 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Отец
Кряжев Ананий Захаров1806 ст. г.р.
Мать
Кряжова Анна Яковлева1807 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1842 ст.

Отец: Кряжев Ананий Захаров

Мать: Кряжова Анна Яковлева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. пом. не указан. фамилия Кряжов.

Крещение
31.10.1842 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемники Того ж сц. крест. Гавриил Яковлев и крест. жена Анна Андреева.

Смерть
12.03.1843 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. Анания Захарова Кряжева сын Козьма. Указан 1/2 От младенческой.

Похороны
14.03.1843 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

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