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Яков Якимов-Анисьев

Место рождения

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1785 ст.

Дата смерти

После 1834 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785 ст.

Отец: Яким (Анисий) Васильев

Мать: Ульяна Кондратьева

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Алексеева

Место жительства
С 1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1803 ст.

Сын: Алексей Яковлев

Мать ребёнка: Акилина Алексеева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1807 ст.

Дочь: Анна Яковлева

Мать ребёнка: Акилина Алексеева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1809 ст.

Сын: Денисов Демьян (Диомид) Яковлев

Мать ребёнка: Акилина Алексеева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1812 ст.

Сын: Денисов Гаврила (Трофим) Акимов-Яковлев

Мать ребёнка: Акилина Алексеева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
В РС 1816 указан двух лет как Трофим В РС 1834 не указан в семье вообще, но появлется как зять и уже Гаврилом. Определён по рождению дочери Татьяны в 1835 по восприемнику-брату.
Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Мелания Яковлева

Мать ребёнка: Акилина Алексеева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемник
23.03.1830 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
У Андрея Алексеева и Марии Трофимовой сына Василия
Смерть
После 1834 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

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