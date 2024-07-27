Яков Якимов-Анисьев
Место рождения
Дата рождения1785 ст.
Дата смертиПосле 1834 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785 ст.
Отец: Яким (Анисий) Васильев
Мать: Ульяна Кондратьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Алексеева
Место жительства
С 1794 ст.
Рождение ребёнка
1803 ст.
Сын: Алексей Яковлев
Мать ребёнка: Акилина Алексеева
Рождение ребёнка
1807 ст.
Дочь: Анна Яковлева
Мать ребёнка: Акилина Алексеева
Рождение ребёнка
1809 ст.
Сын: Денисов Демьян (Диомид) Яковлев
Мать ребёнка: Акилина Алексеева
Рождение ребёнка
1812 ст.
Сын: Денисов Гаврила (Трофим) Акимов-Яковлев
Мать ребёнка: Акилина Алексеева
В РС 1816 указан двух лет как Трофим В РС 1834 не указан в семье вообще, но появлется как зять и уже Гаврилом. Определён по рождению дочери Татьяны в 1835 по восприемнику-брату.
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Мелания Яковлева
Мать ребёнка: Акилина Алексеева
Восприемник
23.03.1830 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
У Андрея Алексеева и Марии Трофимовой сына Василия
Смерть
После 1834 ст.