Захар Максимов
мужской, родился 1782, Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
умер 02.01.1812 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
МатьКсения Ефимова1733 ст. г.р.
ОтецМаксим Михайлов1740 г.р.
Супруги
Елена Исаева1771 ст. г.р.
Дети
Степанида Захарова1794 ст. г.р.
Екатерина Захарова1801 ст. г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Максим Михайлов
Мать: Ксения Ефимова
Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Исаева
Рождение ребёнка
1794 ст.
Дочь: Степанида Захарова
Мать ребёнка: Елена Исаева
Место жительства
С 1794 ст.
Рождение ребёнка
1801 ст.
Дочь: Екатерина Захарова
Мать ребёнка: Елена Исаева
Рождение ребёнка
1806 ст.
Мать ребёнка: Елена Исаева
Рождение ребёнка
1808 ст.
Дочь: Екатерина Захарова
Мать ребёнка: Елена Исаева
Рождение ребёнка
1810 ст.
Сын: Кряжов Ерофей (Дорофей) Захаров
Мать ребёнка: Елена Исаева
Смерть
02.01.1812 ст.
Похороны
02.01.1812 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область