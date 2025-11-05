Захар Максимов 1782 — найти родственников по фамилии на Familio

Захар Максимов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1782, Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

умер 02.01.1812 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Мать
Ксения Ефимова1733 ст. г.р.
Отец
Максим Михайлов1740 г.р.
Супруги
Елена Исаева1771 ст. г.р.
Дети
Степанида Захарова1794 ст. г.р.
Екатерина Захарова1801 ст. г.р.
Показать еще 3
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Максим Михайлов

Мать: Ксения Ефимова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Исаева

Рождение ребёнка
1794 ст.

Дочь: Степанида Захарова

Мать ребёнка: Елена Исаева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Место жительства
С 1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
1801 ст.

Дочь: Екатерина Захарова

Мать ребёнка: Елена Исаева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
1806 ст.

Сын: Кряжев Ананий Захаров

Мать ребёнка: Елена Исаева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
1808 ст.

Дочь: Екатерина Захарова

Мать ребёнка: Елена Исаева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
1810 ст.

Сын: Кряжов Ерофей (Дорофей) Захаров

Мать ребёнка: Елена Исаева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Смерть
02.01.1812 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. не указан. крест. безфамильный. 40 лет. горячкою.

Похороны
02.01.1812 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

одна дата

Мы используем куки для улучшения работы сайта.