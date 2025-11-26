Кряжов Ерофей (Дорофей) Захаров
мужской, родился 1810 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер Неизвестно
МатьЕлена Исаева1771 ст. г.р.
ОтецЗахар Максимов1782 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Захар Максимов
Мать: Елена Исаева
Жена: Кряжева Евгения Петрова
Дочь: (Кряжова) Евдокия Ерофеева
Мать ребёнка: Кряжева Евгения Петрова
Дочь: (Кряжева) Клеопатра Ерофеева
Мать ребёнка: Кряжева Евгения Петрова
Сын: Кряжов Степан Ерофеев-Дорофеев
Мать ребёнка: Кряжева Евгения Петрова
Дочь: Плешкова (Кряжева) Варвара Ерофеева
Мать ребёнка: Кряжева Евгения Петрова
Дочь: (Кряжева) Мавра Дорофеева
Мать ребёнка: Кряжева Евгения Петрова
Сын: Кряжов Пётр Ерофеев
Мать ребёнка: Кряжева Евгения Петрова
Дочь: (Кряжева) Пелагея Ерофеева
Мать ребёнка: Кряжева Евгения Петрова
Дочь: (Кряжева) Агафья Дорофеева
Мать ребёнка: Кряжева Евгения Петрова
Сын: Кряжев Осип Дорофеев
Мать ребёнка: Кряжева Евгения Петрова
Дочь: (Кряжева) Агафья Дорофеева
Мать ребёнка: Кряжева Евгения Петрова