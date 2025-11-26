Кряжов Ерофей (Дорофей) Захаров 1810 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Кряжов Ерофей (Дорофей) Захаров

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1810 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер Неизвестно

Мать
Елена Исаева1771 ст. г.р.
Отец
Захар Максимов1782 г.р.
Супруги
Кряжева Евгения Петрова1808 ст. г.р.
Дети
(Кряжова) Евдокия Ерофеева04.08.1827 ст. г.р.
(Кряжева) Клеопатра Ерофеева03.11.1829 ст. г.р.
Показать еще 8
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.

Отец: Захар Максимов

Мать: Елена Исаева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Бракосочетание
До 1826 ст.

Жена: Кряжева Евгения Петрова

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
04.08.1827 ст.

Дочь: (Кряжова) Евдокия Ерофеева

Мать ребёнка: Кряжева Евгения Петрова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
03.11.1829 ст.

Дочь: (Кряжева) Клеопатра Ерофеева

Мать ребёнка: Кряжева Евгения Петрова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
23.12.1831 ст.

Сын: Кряжов Степан Ерофеев-Дорофеев

Мать ребёнка: Кряжева Евгения Петрова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
04.12.1833 ст.

Дочь: Плешкова (Кряжева) Варвара Ерофеева

Мать ребёнка: Кряжева Евгения Петрова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. пом. Никифоровой

Рождение ребёнка
01.05.1836 ст.

Дочь: (Кряжева) Мавра Дорофеева

Мать ребёнка: Кряжева Евгения Петрова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. господ Никифоровых

Рождение ребёнка
18.12.1837 ст.

Сын: Кряжов Пётр Ерофеев

Мать ребёнка: Кряжева Евгения Петрова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. фамилия Кряжов

Рождение ребёнка
06.10.1839 ст.

Дочь: (Кряжева) Пелагея Ерофеева

Мать ребёнка: Кряжева Евгения Петрова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. Фамилия Кряжев

Рождение ребёнка
08.02.1842 ст.

Дочь: (Кряжева) Агафья Дорофеева

Мать ребёнка: Кряжева Евгения Петрова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. пом. не указан. фамилия Кряжев.

Рождение ребёнка
12.09.1843 ст.

Сын: Кряжев Осип Дорофеев

Мать ребёнка: Кряжева Евгения Петрова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. пом. не указан. безфамильные.

Рождение ребёнка
12.02.1847 ст.

Дочь: (Кряжева) Агафья Дорофеева

Мать ребёнка: Кряжева Евгения Петрова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Звенигородский. крест. фамилия Кряжев.

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.