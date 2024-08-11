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(Кряжева) Мавра Дорофеева

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

01.05.1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1836 ст.

Отец: Кряжов Ерофей (Дорофей) Захаров

Мать: Кряжева Евгения Петрова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
крест. господ Никифоровых
Крещение
04.05.1836 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники Онаго ж сельца и помещика крест. Михаил Петров и крестьянская дочь девица Настасья Евдокимова Трофимова
Смерть
Неизвестно

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