(Кряжева) Мавра Дорофеева
Место рождения
Дата рождения01.05.1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1836 ст.
крест. господ Никифоровых
Крещение
04.05.1836 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники Онаго ж сельца и помещика крест. Михаил Петров и крестьянская дочь девица Настасья Евдокимова Трофимова
Смерть
Неизвестно