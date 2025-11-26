Кряжева Евгения Петрова
женский, родилась 1808 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умерла Неизвестно
ОтецБелков Пётр Васильев1778 ст. г.р.
МатьБелкова Неонила Николаева1781 ст. г.р.
Супруги
Дети
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Отец: Белков Пётр Васильев
Дочь: (Кряжова) Евдокия Ерофеева
Отец ребёнка: Кряжов Ерофей (Дорофей) Захаров
Дочь: (Кряжева) Клеопатра Ерофеева
Отец ребёнка: Кряжов Ерофей (Дорофей) Захаров
Сын: Кряжов Степан Ерофеев-Дорофеев
Отец ребёнка: Кряжов Ерофей (Дорофей) Захаров
Дочь: Плешкова (Кряжева) Варвара Ерофеева
Отец ребёнка: Кряжов Ерофей (Дорофей) Захаров
Дочь: (Кряжева) Мавра Дорофеева
Отец ребёнка: Кряжов Ерофей (Дорофей) Захаров
Сын: Кряжов Пётр Ерофеев
Отец ребёнка: Кряжов Ерофей (Дорофей) Захаров
Дочь: (Кряжева) Пелагея Ерофеева
Отец ребёнка: Кряжов Ерофей (Дорофей) Захаров
Дочь: (Кряжева) Агафья Дорофеева
Отец ребёнка: Кряжов Ерофей (Дорофей) Захаров
Сын: Кряжев Осип Дорофеев
Отец ребёнка: Кряжов Ерофей (Дорофей) Захаров
Дочь: (Кряжева) Агафья Дорофеева
Отец ребёнка: Кряжов Ерофей (Дорофей) Захаров