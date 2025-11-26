Кряжева Евгения Петрова 1808 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Кряжева Евгения Петрова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 1808 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла Неизвестно

Отец
Белков Пётр Васильев1778 ст. г.р.
Мать
Белкова Неонила Николаева1781 ст. г.р.
Супруги
Кряжов Ерофей (Дорофей) Захаров1810 ст. г.р.
Дети
(Кряжова) Евдокия Ерофеева04.08.1827 ст. г.р.
(Кряжева) Клеопатра Ерофеева03.11.1829 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1808 ст.

Отец: Белков Пётр Васильев

Мать: Белкова Неонила Николаева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Бракосочетание
До 1826 ст.

Муж: Кряжов Ерофей (Дорофей) Захаров

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
04.08.1827 ст.

Дочь: (Кряжова) Евдокия Ерофеева

Отец ребёнка: Кряжов Ерофей (Дорофей) Захаров

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
03.11.1829 ст.

Дочь: (Кряжева) Клеопатра Ерофеева

Отец ребёнка: Кряжов Ерофей (Дорофей) Захаров

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
23.12.1831 ст.

Сын: Кряжов Степан Ерофеев-Дорофеев

Отец ребёнка: Кряжов Ерофей (Дорофей) Захаров

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
04.12.1833 ст.

Дочь: Плешкова (Кряжева) Варвара Ерофеева

Отец ребёнка: Кряжов Ерофей (Дорофей) Захаров

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. пом. Никифоровой

Рождение ребёнка
01.05.1836 ст.

Дочь: (Кряжева) Мавра Дорофеева

Отец ребёнка: Кряжов Ерофей (Дорофей) Захаров

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. господ Никифоровых

Рождение ребёнка
18.12.1837 ст.

Сын: Кряжов Пётр Ерофеев

Отец ребёнка: Кряжов Ерофей (Дорофей) Захаров

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. фамилия Кряжов

Рождение ребёнка
06.10.1839 ст.

Дочь: (Кряжева) Пелагея Ерофеева

Отец ребёнка: Кряжов Ерофей (Дорофей) Захаров

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. Фамилия Кряжев

Рождение ребёнка
08.02.1842 ст.

Дочь: (Кряжева) Агафья Дорофеева

Отец ребёнка: Кряжов Ерофей (Дорофей) Захаров

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. пом. не указан. фамилия Кряжев.

Рождение ребёнка
12.09.1843 ст.

Сын: Кряжев Осип Дорофеев

Отец ребёнка: Кряжов Ерофей (Дорофей) Захаров

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. пом. не указан. безфамильные.

Рождение ребёнка
12.02.1847 ст.

Дочь: (Кряжева) Агафья Дорофеева

Отец ребёнка: Кряжов Ерофей (Дорофей) Захаров

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Звенигородский. крест. фамилия Кряжев.

Смерть
Неизвестно

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