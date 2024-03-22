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Неонила Николаева

Место рождения

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1781 ст.

Дата смерти

После 1834 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.

Отец: Николай Степанов

Мать: Татьяна Степанова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1806 ст.

Сын: Алексей Петров

Отец ребёнка: Пётр Васильев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1808 ст.

Дочь: Евгения Петрова

Отец ребёнка: Пётр Васильев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1811 ст.

Сын: Василий Петров

Отец ребёнка: Пётр Васильев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Дарья Петрова

Отец ребёнка: Пётр Васильев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1818 ст.

Сын: Михаил Петров

Отец ребёнка: Пётр Васильев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1821 ст.

Сын: Захар Петров

Отец ребёнка: Пётр Васильев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Васильев

Смерть
После 1834 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
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