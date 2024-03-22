Неонила Николаева
Место рождения
Дата рождения1781 ст.
Дата смертиПосле 1834 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.
Отец: Николай Степанов
Мать: Татьяна Степанова
Место жительства
С 1794 ст.
Рождение ребёнка
1806 ст.
Сын: Алексей Петров
Отец ребёнка: Пётр Васильев
Рождение ребёнка
1808 ст.
Дочь: Евгения Петрова
Отец ребёнка: Пётр Васильев
Рождение ребёнка
1811 ст.
Сын: Василий Петров
Отец ребёнка: Пётр Васильев
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Дарья Петрова
Отец ребёнка: Пётр Васильев
Рождение ребёнка
1818 ст.
Сын: Михаил Петров
Отец ребёнка: Пётр Васильев
Рождение ребёнка
1821 ст.
Сын: Захар Петров
Отец ребёнка: Пётр Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Васильев
Смерть
После 1834 ст.