Гребнева-Биричевская (Вельниковская) Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1951
Рождение ребёнка
01.11.1970
Дочь: Биричевская Елена Николаевна
Отец ребёнка: Биричевский Николай Иванович
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.11.1979
Дочь: Прошутинская Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Гребнев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
08.02.1993
Отец ребёнка: Гребнев Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно