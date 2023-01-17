Гребнева-Биричевская (Вельниковская) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребнева-Биричевская (Вельниковская) Мария Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1951

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1951

Отец: Альбрехт Павел Владимирович

Мать: Вельниковская Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
01.11.1970

Дочь: Биричевская Елена Николаевна

Отец ребёнка: Биричевский Николай Иванович

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.11.1979

Дочь: Прошутинская Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Гребнев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
08.02.1993

Сын: Гребнев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Гребнев Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гребнев Михаил Иванович

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