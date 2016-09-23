Биричевский Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения16.11.1947
Дата смерти23.09.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1947
Рождение ребёнка
01.11.1970
Дочь: Биричевская Елена Николаевна
Мать ребёнка: Гребнева-Биричевская Мария Павловна
Рождение ребёнка
04.06.1979
Сын: Биричевский Максим Николаевич
Мать ребёнка: Биричевская Ольга Вячеславовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.09.2016
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область