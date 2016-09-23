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Биричевский Николай Иванович

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Место рождения

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

16.11.1947

Дата смерти

23.09.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1947

Отец: Биричевский Иван Михайлович

Мать: Биричевская-Тушина Лидия Ивановна

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.11.1970

Дочь: Биричевская Елена Николаевна

Мать ребёнка: Гребнева-Биричевская Мария Павловна

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.06.1979

Сын: Биричевский Максим Николаевич

Мать ребёнка: Биричевская Ольга Вячеславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Биричевская Ольга Вячеславовна

Смерть
23.09.2016
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
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