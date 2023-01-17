Биричевская-Тушина Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Биричевская-Тушина Лидия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1908

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1908

Отец: Тушин Иван

Мать: Тушина Татьяна

Рождение ребёнка
08.01.1932

Дочь: Хлопина Капитолина Ивановна

Отец ребёнка: Биричевский Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Филатова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Биричевский Иван Михайлович

Рождение ребёнка
31.07.1937

Дочь: Шешукова Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Биричевский Иван Михайлович

Рождение ребёнка
16.11.1947

Сын: Биричевский Николай Иванович

Отец ребёнка: Биричевский Иван Михайлович

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1955

Дочь: Ильина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Биричевский Иван Михайлович

Смерть
1998
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