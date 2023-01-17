Биричевская-Тушина Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1908
Дата смерти1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1908
Отец: Тушин Иван
Мать: Тушина Татьяна
Рождение ребёнка
08.01.1932
Дочь: Хлопина Капитолина Ивановна
Отец ребёнка: Биричевский Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Филатова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Биричевский Иван Михайлович
Рождение ребёнка
31.07.1937
Дочь: Шешукова Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Биричевский Иван Михайлович
Рождение ребёнка
16.11.1947
Сын: Биричевский Николай Иванович
Отец ребёнка: Биричевский Иван Михайлович
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Ильина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Биричевский Иван Михайлович
Смерть
1998