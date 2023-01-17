Биричевский Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1932
Дочь: Хлопина Капитолина Ивановна
Мать ребёнка: Биричевская-Тушина Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Филатова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Биричевская-Тушина Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
31.07.1937
Дочь: Шешукова Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Биричевская-Тушина Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
16.11.1947
Сын: Биричевский Николай Иванович
Мать ребёнка: Биричевская-Тушина Лидия Ивановна
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Ильина Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Биричевская-Тушина Лидия Ивановна
Смерть
1960