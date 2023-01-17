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Биричевский Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1932

Дочь: Хлопина Капитолина Ивановна

Мать ребёнка: Биричевская-Тушина Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Филатова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Биричевская-Тушина Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
31.07.1937

Дочь: Шешукова Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Биричевская-Тушина Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
16.11.1947

Сын: Биричевский Николай Иванович

Мать ребёнка: Биричевская-Тушина Лидия Ивановна

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1955

Дочь: Ильина Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Биричевская-Тушина Лидия Ивановна

Смерть
1960
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