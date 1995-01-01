Тушина Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Порядина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Тушин Иван
Рождение ребёнка
20.12.1906
Дочь: Орлова Глафира Ивановна
Отец ребёнка: Тушин Иван
Рождение ребёнка
?.08.1908
Дочь: Биричевская-Тушина Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Тушин Иван
Смерть
Неизвестно