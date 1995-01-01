Тушина Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тушина Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Порядина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Тушин Иван

Рождение ребёнка
20.12.1906

Дочь: Орлова Глафира Ивановна

Отец ребёнка: Тушин Иван

Рождение ребёнка
?.08.1908

Дочь: Биричевская-Тушина Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Тушин Иван

Смерть
Неизвестно
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