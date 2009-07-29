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Альбрехт Павел Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Альбрехт Владимир

Мать: Альбрехт Мария

Рождение ребёнка
03.07.1951

Дочь: Гребнева-Биричевская Мария Павловна

Мать ребёнка: Вельниковская Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
04.11.1954

Дочь: Миронова Любовь Павловна

Мать ребёнка: Вельниковская Зоя Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вельниковская Зоя Ивановна

Смерть
1960
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