Альбрехт Павел Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1960
ПолМужской
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Альбрехт Владимир
Мать: Альбрехт Мария
Рождение ребёнка
03.07.1951
Дочь: Гребнева-Биричевская Мария Павловна
Мать ребёнка: Вельниковская Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
04.11.1954
Дочь: Миронова Любовь Павловна
Мать ребёнка: Вельниковская Зоя Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1960