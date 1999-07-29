Вельниковская (Новосельцева) Зоя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВельниковская (Новосельцева) Зоя Ивановна

Вельниковская (Новосельцева) Зоя Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1918

Дата смерти

29.07.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1918

Отец: Новосельцев Иван

Мать: Новосельцева Ольга

Рождение ребёнка
03.07.1951

Дочь: Гребнева-Биричевская Мария Павловна

Отец ребёнка: Альбрехт Павел Владимирович

Рождение ребёнка
04.11.1954

Дочь: Миронова Любовь Павловна

Отец ребёнка: Альбрехт Павел Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вельниковский Василий Прокопьевич

Смерть
29.07.1999
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close