Вельниковская (Новосельцева) Зоя Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1918
Дата смерти29.07.1999
ПолЖенский
Отец
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1918
Отец: Новосельцев Иван
Мать: Новосельцева Ольга
Рождение ребёнка
03.07.1951
Дочь: Гребнева-Биричевская Мария Павловна
Отец ребёнка: Альбрехт Павел Владимирович
Рождение ребёнка
04.11.1954
Дочь: Миронова Любовь Павловна
Отец ребёнка: Альбрехт Павел Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.07.1999