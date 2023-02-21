Новосельцев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Новосельцева Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Новосельцева Ольга
Рождение ребёнка
23.07.1918
Дочь: Вельниковская Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Новосельцева Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новосельцев Борис Иванович
Мать ребёнка: Новосельцева Ольга
Смерть
Неизвестно