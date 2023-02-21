Новосельцев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новосельцев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Новосельцева Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Новосельцева Ольга

Рождение ребёнка
23.07.1918

Дочь: Вельниковская Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Новосельцева Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новосельцев Борис Иванович

Мать ребёнка: Новосельцева Ольга

Смерть
Неизвестно