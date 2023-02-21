Новосельцева Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Новосельцева Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Новосельцев Иван
Рождение ребёнка
23.07.1918
Дочь: Вельниковская Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Новосельцев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новосельцева Нина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новосельцев Борис Иванович
Отец ребёнка: Новосельцев Иван
Смерть
Неизвестно