Гребнев Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребнев Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1979

Дочь: Прошутинская Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Гребнева-Биричевская Мария Павловна

Рождение ребёнка
08.02.1993

Сын: Гребнев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Гребнева-Биричевская Мария Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гребнева-Биричевская Мария Павловна

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