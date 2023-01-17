Константинова Пелагея Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878
Отец: Артемий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 11.02.1891 и 11.02.1892
Дочь: Чеботарёва Варвара Трифоновна
Отец ребёнка: Константинов Трифон Максимович
Рождение ребёнка
До 1897
Дочь: Пелагея Трифоновна
Отец ребёнка: Константинов Трифон Максимович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Константинов Андрей
Отец ребёнка: Константинов Трифон Максимович
Рождение ребёнка
10.07.1913
Дочь: Марфа Трифоновна
Отец ребёнка: Константинов Трифон Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно