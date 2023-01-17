Константинова Пелагея Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинова Пелагея Артемьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878

Отец: Артемий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 11.02.1891 и 11.02.1892

Дочь: Чеботарёва Варвара Трифоновна

Отец ребёнка: Константинов Трифон Максимович

Рождение ребёнка
До 1897

Дочь: Пелагея Трифоновна

Отец ребёнка: Константинов Трифон Максимович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Константинов Андрей

Отец ребёнка: Константинов Трифон Максимович

Рождение ребёнка
10.07.1913

Дочь: Марфа Трифоновна

Отец ребёнка: Константинов Трифон Максимович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Трифон Максимович

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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