Константинов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Военная служба
С 1941
Род войск: Войска связи Воинское звание: Красноармеец Призван в 1941 году Илекским РВК. Служил на Северо-Западном и 2 Украинском фронтах. 23.12.1942 года ранен на Донском фронте. Служил в звании рядов... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно