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Константинов Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Константинов Трифон Максимович

Мать: Константинова Пелагея Артемьевна

Военная служба
С 1941
Род войск: Войска связи Воинское звание: Красноармеец Призван в 1941 году Илекским РВК. Служил на Северо-Западном и 2 Украинском фронтах. 23.12.1942 года ранен на Донском фронте. Служил в звании рядов... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Константинова Анастасия Самойловна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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