Константинов Трифон Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 11.02.1891 и 11.02.1892
Дочь: Чеботарёва Варвара Трифоновна
Мать ребёнка: Константинова Пелагея Артемьевна
Рождение ребёнка
До 1897
Дочь: Пелагея Трифоновна
Мать ребёнка: Константинова Пелагея Артемьевна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Константинов Андрей
Мать ребёнка: Константинова Пелагея Артемьевна
Рождение ребёнка
10.07.1913
Дочь: Марфа Трифоновна
Мать ребёнка: Константинова Пелагея Артемьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно