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Константинов Трифон Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 11.02.1891 и 11.02.1892

Дочь: Чеботарёва Варвара Трифоновна

Мать ребёнка: Константинова Пелагея Артемьевна

Рождение ребёнка
До 1897

Дочь: Пелагея Трифоновна

Мать ребёнка: Константинова Пелагея Артемьевна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Константинов Андрей

Мать ребёнка: Константинова Пелагея Артемьевна

Рождение ребёнка
10.07.1913

Дочь: Марфа Трифоновна

Мать ребёнка: Константинова Пелагея Артемьевна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Константинова Пелагея Артемьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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