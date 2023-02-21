Чеботарёва (Константинова) Варвара Трифоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 11.02.1891 и 11.02.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 11.02.1891 и 11.02.1892
Бракосочетание
12.02.1911
+Поручитель по невесте - Станоткин Карп Лукьянович Жених - 1 брак Невеста - 1 брак
Рождение ребёнка
01.11.1913
Дочь: Елизавета Афанасьевна
Отец ребёнка: Чеботарёв Афанасий Флорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно