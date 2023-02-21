Чеботарёва (Константинова) Варвара Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеботарёва (Константинова) Варвара Трифоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 11.02.1891 и 11.02.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 11.02.1891 и 11.02.1892

Отец: Константинов Трифон Максимович

Мать: Константинова Пелагея Артемьевна

Бракосочетание
12.02.1911

Муж: Чеботарёв Афанасий Флорович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
+Поручитель по невесте - Станоткин Карп Лукьянович Жених - 1 брак Невеста - 1 брак
Рождение ребёнка
01.11.1913

Дочь: Елизавета Афанасьевна

Отец ребёнка: Чеботарёв Афанасий Флорович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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