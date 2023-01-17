Сизова (Скопинцева) Фёкла Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизова (Скопинцева) Фёкла Васильева

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Место рождения

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

24.08.1814

Дата смерти

08.11.1893

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1814

Отец: Скопинцев Василий Афанасьев

Мать: Скопинцева Анна Спиридонова

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
16.04.1836

Муж: Сизов Василий Филиппов

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
08.04.1837

Сын: Сизов Фёдор Васильев

Отец ребёнка: Сизов Василий Филиппов

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.02.1839

Дочь: Агафья Васильева

Отец ребёнка: Сизов Василий Филиппов

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
27.10.1841

Сын: Сизов Абрам Васильев

Отец ребёнка: Сизов Василий Филиппов

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.10.1844

Сын: Сизов Андрей Васильев

Отец ребёнка: Сизов Василий Филиппов

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
13.10.1846

Сын: Сизов Логин Васильев

Отец ребёнка: Сизов Василий Филиппов

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
05.02.1850

Дочь: Агафья Васильева

Отец ребёнка: Сизов Василий Филиппов

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
07.07.1853

Дочь: Афимья Васильева

Отец ребёнка: Сизов Василий Филиппов

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
08.11.1893
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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