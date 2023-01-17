Сизова (Скопинцева) Фёкла Васильева
Место рождения
Дата рождения24.08.1814
Дата смерти08.11.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1814
Бракосочетание
16.04.1836
Рождение ребёнка
08.04.1837
Сын: Сизов Фёдор Васильев
Отец ребёнка: Сизов Василий Филиппов
Рождение ребёнка
02.02.1839
Дочь: Агафья Васильева
Отец ребёнка: Сизов Василий Филиппов
Рождение ребёнка
27.10.1841
Сын: Сизов Абрам Васильев
Отец ребёнка: Сизов Василий Филиппов
Рождение ребёнка
14.10.1844
Отец ребёнка: Сизов Василий Филиппов
Рождение ребёнка
13.10.1846
Сын: Сизов Логин Васильев
Отец ребёнка: Сизов Василий Филиппов
Рождение ребёнка
05.02.1850
Дочь: Агафья Васильева
Отец ребёнка: Сизов Василий Филиппов
Рождение ребёнка
07.07.1853
Дочь: Афимья Васильева
Отец ребёнка: Сизов Василий Филиппов
Смерть
08.11.1893