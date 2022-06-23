рабочий посёлок Сосновка, рабочий посёлок Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Сосновка

Сосновский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Моршанский уезд
2174Сосновка, с. каз. и вл.при рч. Сосновке и р. Челновой.44станов. кварт.48321072193Церквей православных 2. Ярмарка. Базары. Фабрика суконная. Завод квасцовый. Мельниц 2.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Моршанский уезд
С. Сосновка с Д. Новоселками, Горюнкою и Александровкою70Шиловский47997120

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Моршанский уезд, Сосновская волость
904. Сосновка, село бывшее владельческое, при речке Сосновке, дворов 556, жителей 4467, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православная, школа, бол Показать все

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Моршанский уезд, Сосновская волость
село Сосновка«Сосновская» п.-т. кон.44

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тамбовская губерния, Моршанский уезд, Сосновская волость
село Сосновка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Сосновский район
65220Сосновкараб.посёлок53°14'41°22'N-37-107

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Сосновский муниципальный район, Городское поселение Сосновский поссовет
68634151051рп Сосновкарабочий поселок
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