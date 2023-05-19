Сизов Абрам Васильев
Место рождения
Дата рождения27.10.1841
Дата смерти08.09.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1841
Отец: Сизов Василий Филиппов
Мать: Сизова Фёкла Васильева
Бракосочетание
06.11.1860
Жена: Сизова Дарья Кузьмина
Оба - первым браком
Рождение ребёнка
18.12.1865
Сын: Сизов Пётр Абрамов
Мать ребёнка: Сизова Дарья Кузьмина
Бракосочетание
02.02.1870
Жена: Сизова Ирина Иванова
Второй брак для Абрама и первый для Ирины
Рождение ребёнка
06.06.1872
Сын: Сизов Кирилл Абрамов
Мать ребёнка: Сизова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
13.11.1873
Мать ребёнка: Сизова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
23.06.1876
Дочь: Феврония Абрамовна
Мать ребёнка: Сизова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
17.08.1879
Мать ребёнка: Сизова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
13.03.1882
Мать ребёнка: Сизова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
20.12.1884
Дочь: Анастасия Абрамова
Мать ребёнка: Сизова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1886
Мать ребёнка: Сизова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
09.05.1887
Мать ребёнка: Сизова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
14.02.1890
Сын: Сизов Фёдор Абрамов
Мать ребёнка: Сизова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
15.07.1892
Мать ребёнка: Сизова Ирина Иванова
Смерть
08.09.1895