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Сизов Абрам Васильев

Место рождения

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

27.10.1841

Дата смерти

08.09.1895

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1841

Отец: Сизов Василий Филиппов

Мать: Сизова Фёкла Васильева

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
06.11.1860

Жена: Сизова Дарья Кузьмина

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Оба - первым браком
Рождение ребёнка
18.12.1865

Сын: Сизов Пётр Абрамов

Мать ребёнка: Сизова Дарья Кузьмина

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
02.02.1870

Жена: Сизова Ирина Иванова

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Второй брак для Абрама и первый для Ирины
Рождение ребёнка
06.06.1872

Сын: Сизов Кирилл Абрамов

Мать ребёнка: Сизова Ирина Иванова

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
13.11.1873

Сын: Сизов Матвей Абрамович

Мать ребёнка: Сизова Ирина Иванова

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.06.1876

Дочь: Феврония Абрамовна

Мать ребёнка: Сизова Ирина Иванова

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.08.1879

Сын: Сизов Андрей Абрамович

Мать ребёнка: Сизова Ирина Иванова

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
13.03.1882

Сын: Сизов Алексей Абрамович

Мать ребёнка: Сизова Ирина Иванова

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.12.1884

Дочь: Анастасия Абрамова

Мать ребёнка: Сизова Ирина Иванова

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Сизов Григорий Абрамов

Мать ребёнка: Сизова Ирина Иванова

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
09.05.1887

Сын: Сизов Николай Абрамович

Мать ребёнка: Сизова Ирина Иванова

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.02.1890

Сын: Сизов Фёдор Абрамов

Мать ребёнка: Сизова Ирина Иванова

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.07.1892

Сын: Сизов Владимир Абрамов

Мать ребёнка: Сизова Ирина Иванова

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
08.09.1895
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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