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Скопинцева Анна Спиридонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Агафья Васильева

Отец ребёнка: Скопинцев Василий Афанасьев

Рождение ребёнка
18.11.1808

Сын: Скапинцев Роман Васильев

Отец ребёнка: Скопинцев Василий Афанасьев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Елена Васильева

Отец ребёнка: Скопинцев Василий Афанасьев

Рождение ребёнка
24.08.1814

Дочь: Сизова Фёкла Васильева

Отец ребёнка: Скопинцев Василий Афанасьев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
26.11.1816

Сын: Скапинцев Пётр Васильев

Отец ребёнка: Скопинцев Василий Афанасьев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
05.12.1821

Дочь: Варвара Васильева

Отец ребёнка: Скопинцев Василий Афанасьев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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