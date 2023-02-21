Скопинцева Анна Спиридонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Агафья Васильева
Отец ребёнка: Скопинцев Василий Афанасьев
Рождение ребёнка
18.11.1808
Отец ребёнка: Скопинцев Василий Афанасьев
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Елена Васильева
Отец ребёнка: Скопинцев Василий Афанасьев
Рождение ребёнка
24.08.1814
Дочь: Сизова Фёкла Васильева
Отец ребёнка: Скопинцев Василий Афанасьев
Рождение ребёнка
26.11.1816
Отец ребёнка: Скопинцев Василий Афанасьев
Рождение ребёнка
05.12.1821
Дочь: Варвара Васильева
Отец ребёнка: Скопинцев Василий Афанасьев
Смерть
Неизвестно