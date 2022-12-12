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Сизов Андрей Васильев

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Место рождения

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

14.10.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1844

Отец: Сизов Василий Филиппов

Мать: Сизова Фёкла Васильева

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
16.01.1872

Жена: Сизова Матрёна Ивановна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Для Андрея Васильевича второй брак, хотя в МК записно, что первый. Для Матрёны - первый брак
Рождение ребёнка
15.11.1882

Дочь: Стефанида Андреевна

Мать ребёнка: Сизова Матрёна Ивановна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сизова Параскева Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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