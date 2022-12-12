Сизов Андрей Васильев
Место рождения
Дата рождения14.10.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1844
Отец: Сизов Василий Филиппов
Мать: Сизова Фёкла Васильева
Бракосочетание
16.01.1872
Жена: Сизова Матрёна Ивановна
Для Андрея Васильевича второй брак, хотя в МК записно, что первый. Для Матрёны - первый брак
Рождение ребёнка
15.11.1882
Дочь: Стефанида Андреевна
Мать ребёнка: Сизова Матрёна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно