Сизова (Чанова) Матрёна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизова (Чанова) Матрёна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.01.1872

Муж: Сизов Андрей Васильев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Для Андрея Васильевича второй брак, хотя в МК записно, что первый. Для Матрёны - первый брак
Рождение ребёнка
15.11.1882

Дочь: Стефанида Андреевна

Отец ребёнка: Сизов Андрей Васильев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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