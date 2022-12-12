Сизова (Чанова) Матрёна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1872
Для Андрея Васильевича второй брак, хотя в МК записно, что первый. Для Матрёны - первый брак
Рождение ребёнка
15.11.1882
Дочь: Стефанида Андреевна
Отец ребёнка: Сизов Андрей Васильев
Смерть
Неизвестно