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Сизов Логин Васильев

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Место рождения

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

13.10.1846

Дата смерти

14.07.1909

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1846

Отец: Сизов Василий Филиппов

Мать: Сизова Фёкла Васильева

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
19.01.1869

Жена: Сизова Евдокия Трофимовна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
У обоих первый брак
Рождение ребёнка
27.06.1870

Сын: Сизов Павел Логинович

Мать ребёнка: Сизова Евдокия Трофимовна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.12.1871

Дочь: Евгения Логиновна

Мать ребёнка: Сизова Евдокия Трофимовна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
24.02.1882

Дочь: Евдокия Логиновна

Мать ребёнка: Сизова Евдокия Трофимовна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
14.07.1909
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Причина смерти: Болезнь | Рак желудка
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