Сизов Логин Васильев
Место рождения
Дата рождения13.10.1846
Дата смерти14.07.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1846
Отец: Сизов Василий Филиппов
Мать: Сизова Фёкла Васильева
Бракосочетание
19.01.1869
У обоих первый брак
Рождение ребёнка
27.06.1870
Мать ребёнка: Сизова Евдокия Трофимовна
Рождение ребёнка
23.12.1871
Дочь: Евгения Логиновна
Мать ребёнка: Сизова Евдокия Трофимовна
Рождение ребёнка
24.02.1882
Дочь: Евдокия Логиновна
Мать ребёнка: Сизова Евдокия Трофимовна
Смерть
14.07.1909
Причина смерти: Болезнь | Рак желудка