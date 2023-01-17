Сизова Евдокия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизова Евдокия Трофимовна

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Место рождения

Атманов Угол, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Атманов Угол, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
19.01.1869

Муж: Сизов Логин Васильев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
У обоих первый брак
Рождение ребёнка
27.06.1870

Сын: Сизов Павел Логинович

Отец ребёнка: Сизов Логин Васильев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.12.1871

Дочь: Евгения Логиновна

Отец ребёнка: Сизов Логин Васильев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
24.02.1882

Дочь: Евдокия Логиновна

Отец ребёнка: Сизов Логин Васильев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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