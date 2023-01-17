Сизова Евдокия Трофимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1869
Муж: Сизов Логин Васильев
У обоих первый брак
Рождение ребёнка
27.06.1870
Отец ребёнка: Сизов Логин Васильев
Рождение ребёнка
23.12.1871
Дочь: Евгения Логиновна
Отец ребёнка: Сизов Логин Васильев
Рождение ребёнка
24.02.1882
Дочь: Евдокия Логиновна
Отец ребёнка: Сизов Логин Васильев
Смерть
Неизвестно