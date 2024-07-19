Красноперова (Устюжанина) Фёкла Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красноперова (Устюжанина) Фёкла Васильевна

Место рождения

Дикая Дуброва, Сарапульский округ, Уральская область

Дата рождения

08.06.1902

Дата смерти

25.10.1974

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1902

Отец: Устюжанин Василий Иванов

Мать: Устюжанина (Пономарева) Прасковья Фаддеевна

Дикая Дуброва, Сарапульский округ, Уральская область
плёнка 2121851, стр. 311
Рождение ребёнка
20.03.1920

Сын: Красноперов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Красноперов Алексей Александрович

Дикая Дуброва, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
16.12.1923

Сын: Красноперов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Красноперов Алексей Александрович

Дикая Дуброва, Сарапульский округ, Уральская область
ЦГА УР ф. 443, о. 1, д. 64, стр. 36 - плёнка 2347690, стр. 825
Рождение ребёнка
19.05.1928

Дочь: Беляева (Красноперова) Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Красноперов Алексей Александрович

Дикая Дуброва, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
25.10.1929

Сын: Красноперов Геннадий Алексеевич

Отец ребёнка: Красноперов Алексей Александрович

Дикая Дуброва, Сарапульский округ, Уральская область
Бракосочетание
13.10.1933

Муж: Красноперов Алексей Александрович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Св-во о заключении брака
Рождение ребёнка
24.06.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красноперов Алексей Александрович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
25.10.1974

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