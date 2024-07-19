Красноперова (Устюжанина) Фёкла Васильевна
Место рождения
Дата рождения08.06.1902
Дата смерти25.10.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1902
плёнка 2121851, стр. 311
Рождение ребёнка
20.03.1920
Сын: Красноперов Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Красноперов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
16.12.1923
Сын: Красноперов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Красноперов Алексей Александрович
ЦГА УР ф. 443, о. 1, д. 64, стр. 36 - плёнка 2347690, стр. 825
Рождение ребёнка
19.05.1928
Дочь: Беляева (Красноперова) Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Красноперов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
25.10.1929
Сын: Красноперов Геннадий Алексеевич
Отец ребёнка: Красноперов Алексей Александрович
Бракосочетание
13.10.1933
Св-во о заключении брака
Рождение ребёнка
24.06.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Красноперов Алексей Александрович
Смерть
25.10.1974