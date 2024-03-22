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Устюжанин Василий Иванов

Место рождения

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

24.01.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1867

Отец: не указан

Мать: Устюжанина Мария Яковлева

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Плёнка 2121842, стр. 468. Перепись 1897г
Бракосочетание
09.11.1884

Жена: Устюжанина Прасковья Фаддеевна

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
ф. 443, о. 1, д. 49, стр. 79 - плёнка 2121847, стр. 394 По жениху: - Емельян Филиппов (Дикая Дуброва) - Евдоким Емельянов Устюжанины (Дикая Дуброва) По невесте: - Николай Филиппов Маргасов (Чека... Показать все
Рождение ребёнка
12.06.1885

Дочь: Коробейникова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Устюжанина Прасковья Фаддеевна

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
ЦГАУР 443-1-49, стр. 149 - плёнка 2121847, стр. 463 Перепись 1897г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1887 ст.

Сын: Устюжанин Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Устюжанина Прасковья Фаддеевна

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Перепись 1897г.
Рождение ребёнка
01.11.1888

Сын: Устюжанин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Устюжанина Прасковья Фаддеевна

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2121848, стр. 347
Рождение ребёнка
11.06.1890 ст.

Сын: Устюжанин Петр Васильев

Мать ребёнка: Устюжанина Прасковья Фаддеевна

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2121848, стр. 559
Рождение ребёнка
Вычислено 1894 ст.

Дочь: Устюжанина Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Устюжанина Прасковья Фаддеевна

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Перепись 1897г.
Рождение ребёнка
14.10.1895 ст.

Сын: Устюжанин Иван Васильев

Мать ребёнка: Устюжанина Прасковья Фаддеевна

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2121849, стр. 347
Рождение ребёнка
10.01.1897

Дочь: Устюжанина Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Устюжанина Прасковья Фаддеевна

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
ф. 443, о. 1, д. 55, стр. 275 - плёнка 2121849, стр. 958
Рождение ребёнка
17.02.1899 ст.

Сын: Устюжанин Иван Васильев

Мать ребёнка: Устюжанина Прасковья Фаддеевна

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2121850, стр. 188
Рождение ребёнка
23.01.1901

Сын: Устюжанин Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Устюжанина Прасковья Фаддеевна

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2121850, стр. 704
Рождение ребёнка
08.06.1902 ст.

Дочь: Красноперова Фёкла Васильевна

Мать ребёнка: Устюжанина Прасковья Фаддеевна

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2121851, стр. 311
Рождение ребёнка
07.06.1904 ст.

Дочь: Устюжанина Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Устюжанина Прасковья Фаддеевна

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2121851, стр. 82
Рождение ребёнка
16.08.1905

Сын: Устюжанин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Устюжанина Прасковья Фаддеевна

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
ЦГА УР ф. 443, о. 1, д. 59, стр. 133 - плёнка 2121851, стр. 657
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устюжанин Григорий Васильев

Мать ребёнка: Устюжанина Прасковья Фаддеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Прядильщик
Смерть
Неизвестно
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