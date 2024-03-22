Устюжанин Василий Иванов
Место рождения
Дата рождения24.01.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Коробейникова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Устюжанина Прасковья Фаддеевна
Сын: Устюжанин Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Устюжанина Прасковья Фаддеевна
Сын: Устюжанин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Устюжанина Прасковья Фаддеевна
Мать ребёнка: Устюжанина Прасковья Фаддеевна
Дочь: Устюжанина Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Устюжанина Прасковья Фаддеевна
Мать ребёнка: Устюжанина Прасковья Фаддеевна
Дочь: Устюжанина Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Устюжанина Прасковья Фаддеевна
Мать ребёнка: Устюжанина Прасковья Фаддеевна
Сын: Устюжанин Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Устюжанина Прасковья Фаддеевна
Дочь: Красноперова Фёкла Васильевна
Мать ребёнка: Устюжанина Прасковья Фаддеевна
Дочь: Устюжанина Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Устюжанина Прасковья Фаддеевна
Сын: Устюжанин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Устюжанина Прасковья Фаддеевна
Сын: Устюжанин Григорий Васильев
Мать ребёнка: Устюжанина Прасковья Фаддеевна