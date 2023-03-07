Устюжанина (Пономарева) Прасковья Фаддеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устюжанина (Пономарева) Прасковья Фаддеевна

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Место рождения

Сыропятова, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1865 ст.

Дата смерти

10.10.1912 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1865 ст.

Отец: Пономарев Фаддей Кибрадов

Мать: Пономарева Евдокия Мартыновна

Сыропятова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Перепись 1897г По браку дер Сыропятово и 1864-65
Бракосочетание
09.11.1884 ст.

Муж: Устюжанин Василий Иванович

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Плёнка 2121847, стр. 394 По жениху: Дикой Дубровы Емельян Филиппов и Евдоким Емельянов Устюжанины По невесте: Чекалки Николай Филиппов Маргасов и Борисова Александр Леонтиев Белов
Рождение ребёнка
Вычислено 12.06.1885 ст.

Дочь: Коробейникова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Устюжанин Василий Иванович

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2121847, стр. 463 Перепись 1897г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1887 ст.

Сын: Устюжанин Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Устюжанин Василий Иванович

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Перепись 1897г.
Рождение ребёнка
01.11.1888 ст.

Сын: Устюжанин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Устюжанин Василий Иванович

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2121848, стр. 347
Рождение ребёнка
11.06.1890 ст.

Сын: Устюжанин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Устюжанин Василий Иванович

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2121848, стр. 559
Рождение ребёнка
Вычислено 1894 ст.

Дочь: Устюжанина Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Устюжанин Василий Иванович

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Перепись 1897г.
Рождение ребёнка
14.10.1895 ст.

Сын: Устюжанин Иван Васильвич

Отец ребёнка: Устюжанин Василий Иванович

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2121849, стр. 347
Рождение ребёнка
10.01.1897 ст.

Дочь: Устюжанина Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Устюжанин Василий Иванович

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2121849, стр. 958
Рождение ребёнка
17.02.1899 ст.

Сын: Устюжанин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Устюжанин Василий Иванович

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2121850, стр. 188
Рождение ребёнка
23.01.1901 ст.

Сын: Устюжанин Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Устюжанин Василий Иванович

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2121850, стр. 704
Рождение ребёнка
08.06.1902 ст.

Дочь: Красноперова Фёкла Васильевна

Отец ребёнка: Устюжанин Василий Иванович

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2121851, стр. 311
Рождение ребёнка
07.06.1904 ст.

Дочь: Устюжанина Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Устюжанин Василий Иванович

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2121851, стр. 82
Рождение ребёнка
16.08.1905 ст.

Сын: Устюжанин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Устюжанин Василий Иванович

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2121851, стр. 657
Смерть
10.10.1912 ст.
Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2121852, стр. 539
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