Устюжанина (Пономарева) Прасковья Фаддеевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1865 ст.
Дата смерти10.10.1912 ст.
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Коробейникова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Устюжанин Василий Иванович
Сын: Устюжанин Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Устюжанин Василий Иванович
Сын: Устюжанин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Устюжанин Василий Иванович
Сын: Устюжанин Петр Васильевич
Отец ребёнка: Устюжанин Василий Иванович
Дочь: Устюжанина Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Устюжанин Василий Иванович
Отец ребёнка: Устюжанин Василий Иванович
Дочь: Устюжанина Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Устюжанин Василий Иванович
Сын: Устюжанин Иван Васильевич
Отец ребёнка: Устюжанин Василий Иванович
Сын: Устюжанин Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Устюжанин Василий Иванович
Дочь: Красноперова Фёкла Васильевна
Отец ребёнка: Устюжанин Василий Иванович
Дочь: Устюжанина Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Устюжанин Василий Иванович
Сын: Устюжанин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Устюжанин Василий Иванович