Пономарева Евдокия Мартыновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1865 ст.
Дочь: Устюжанина Прасковья Фаддеевна
Отец ребёнка: Пономарев Фаддей Кибрадов
Сыропятова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Перепись 1897г По браку дер Сыропятово и 1864-65
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Герасим
Отец ребёнка: Пономарев Фаддей Кибрадов
Смерть
Неизвестно