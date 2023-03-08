Пономарева Евдокия Мартыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Евдокия Мартыновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1865 ст.

Дочь: Устюжанина Прасковья Фаддеевна

Отец ребёнка: Пономарев Фаддей Кибрадов

Сыропятова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Перепись 1897г По браку дер Сыропятово и 1864-65
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Герасим

Отец ребёнка: Пономарев Фаддей Кибрадов

Смерть
Неизвестно
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