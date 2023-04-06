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Устюжанина Мария Яковлевна

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Место рождения

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1837 ст.

Дата смерти

16.10.1904 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1837 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Возможно Жуйков Перепись 1897г.
Рождение ребёнка
Вычислено ?.04.1865

Сын: Устюжанин Василий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Перепись 1897г По браку 1867
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устюжанин Иван Филиппович

Смерть
16.10.1904 ст.
Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
70 лет плёнка 2121851, стр. 618
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