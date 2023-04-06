Устюжанина Мария Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1837 ст.
Дата смерти16.10.1904 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1837 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Возможно Жуйков Перепись 1897г.
Рождение ребёнка
Вычислено ?.04.1865
Сын: Устюжанин Василий Иванович
Отец ребёнка: не указан
Перепись 1897г По браку 1867
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.10.1904 ст.
70 лет плёнка 2121851, стр. 618