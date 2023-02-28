Красноперов (Устюжанин) Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красноперов (Устюжанин) Алексей Александрович

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Место рождения

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

29.07.1900

Дата смерти

17.01.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1900

Отец: Устюжанин Александр Иродионов

Мать: Устюжанина Мария Дмитриевна

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.10.1929

Сын: Красноперов Геннадий Алексеевич

Мать ребёнка: Красноперова Фёкла Васильевна

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Беляева Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Красноперова Фёкла Васильевна

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Около ?.07.1930
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Возможно сгорел дом в Дикой дуброве
Рождение ребёнка
1943

Дочь: Мерзлякова Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: Красноперова Фёкла Васильевна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красноперова Фёкла Васильевна

Смерть
17.01.1983
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
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