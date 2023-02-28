Красноперов (Устюжанин) Алексей Александрович
Место рождения
Дата рождения29.07.1900
Дата смерти17.01.1983
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1900
Рождение ребёнка
25.10.1929
Сын: Красноперов Геннадий Алексеевич
Мать ребёнка: Красноперова Фёкла Васильевна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Беляева Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Красноперова Фёкла Васильевна
Место жительства
Около ?.07.1930
Возможно сгорел дом в Дикой дуброве
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Мерзлякова Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Красноперова Фёкла Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.01.1983