Красноперова (Устюжанина) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красноперова (Устюжанина) Мария Дмитриевна

Место рождения

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

28.07.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1879

Отец: Устюжанин Дмитрий Самойлов

Мать: Устюжанина Афанасия Яковлева

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
ф. 443, о. 1, д. 45, стр. 39 - плёнка 2121845, стр. 781
Крещение
29.07.1879
Кигбаево, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
ф. 443, о. 1, д. 45, стр. 39 - плёнка 2121845, стр. 781
Рождение ребёнка
07.06.1898

Дочь: Красноперова Мария Александрова

Отец ребёнка: Красноперов Александр Родионов

Афонина-Бобровка, Сарапульский уезд, Вятская губерния
ф. 443, о. 1, д. 55, стр. 420 - плёнка 2121850, стр. 111
Рождение ребёнка
17.07.1899 ст.

Сын: Красноперов Иван Александрович

Отец ребёнка: Красноперов Александр Родионов

Юрино-Бобровка, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2121850, стр. 400
Рождение ребёнка
29.07.1900

Сын: Красноперов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Красноперов Александр Родионов

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2121850, стр. 611 - Устюжанин плёнка 2121850, стр. 494 - Красноперов
Рождение ребёнка
08.01.1902

Сын: Красноперов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Красноперов Александр Родионов

Юрино-Бобровка, Сарапульский уезд, Вятская губерния
ф. 443, о. 1, д. 58, стр. 119 - плёнка 2121851, стр. 287 - плёнка 2121850, стр. 760
Рождение ребёнка
25.05.1903 ст.

Сын: Красноперов Иван Александрович

Отец ребёнка: Красноперов Александр Родионов

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2121851, стр. 424
Рождение ребёнка
05.08.1904

Дочь: Красноперова Мария Александровна

Отец ребёнка: Красноперов Александр Родионов

Юрино-Бобровка, Сарапульский уезд, Вятская губерния
ф. 443, о. 1, д. 57, стр. 498 - плёнка 2121851, стр. 092
Рождение ребёнка
13.08.1905

Сын: Красноперов Павел Александрович

Отец ребёнка: Красноперов Александр Родионов

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
ЦГА УР ф. 443, о. 1, д. 59, стр. 133 - плёнка 2121851, стр. 657
Рождение ребёнка
03.09.1906 ст.

Сын: Красноперов Федор Александрович

Отец ребёнка: Красноперов Александр Родионов

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2121851, стр. 769
Рождение ребёнка
28.06.1908 ст.

Дочь: Красноперова Марфа Александровна

Отец ребёнка: Красноперов Александр Родионов

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2121851, стр. 975
Рождение ребёнка
04.07.1909 ст.

Дочь: Ольга Александровна

Отец ребёнка: Красноперов Александр Родионов

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2121852, стр. 99
Рождение ребёнка
06.02.1913 ст.

Дочь: Красноперова Марфа Александровна

Отец ребёнка: Красноперов Александр Родионов

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2121852, стр. 896
Рождение ребёнка
11.07.1915

Сын: Красноперов Павел Александрович

Отец ребёнка: Красноперов Александр Родионов

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2121853, стр. 457
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красноперов Александр Родионов

Смерть
Неизвестно
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