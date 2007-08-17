Красноперов Геннадий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красноперов Геннадий Алексеевич

Место рождения

Дикая Дуброва, Сарапульский округ, Уральская область

Дата рождения

25.10.1929

Дата смерти

17.08.2007

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1929

Отец: Красноперов Алексей Александрович

Мать: Красноперова (Устюжанина) Фёкла Васильевна

Дикая Дуброва, Сарапульский округ, Уральская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Около ?.07.1930
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
17.08.2007
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

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