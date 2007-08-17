Красноперов Геннадий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения25.10.1929
Дата смерти17.08.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Около ?.07.1930
Рождение ребёнка
02.12.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.04.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
17.08.2007