Агапов Иван Никитич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1766 ст.
Дата смертиОколо 1815
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1766 ст.
Отец: Агапов Никита
Мать: Агапова Наталия Ивановна
Военная служба
1786
В списке казаков Красноярской команды за 1786 г. при включении ее в полк.
Рождение ребёнка
Около 1795
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.
Дочь: Лебедева Ирина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Сын: Агапов Петр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1800 ст.
Мать ребёнка: не указана
Восприемник: отставной казак Михаил Зузилин https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 29 номер 31
Смерть
Около 1815