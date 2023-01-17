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Агапов Иван Никитич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1766 ст.

Дата смерти

Около 1815

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1766 ст.

Отец: Агапов Никита

Мать: Агапова Наталия Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Военная служба
1786
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В списке казаков Красноярской команды за 1786 г. при включении ее в полк.
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Агапов Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.

Дочь: Лебедева Ирина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Сын: Агапов Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
05.05.1800 ст.

Сын: Агапов Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: отставной казак Михаил Зузилин https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 29 номер 31
Смерть
Около 1815
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
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