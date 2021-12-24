Агапова Наталия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгапова Наталия Ивановна

Агапова Наталия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1740

Дата смерти

25.04.1799 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1731 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1760

Муж: Агапов Никита

Рождение ребёнка
Вычислено 1763

Сын: Агапов Андрей Никитич

Отец ребёнка: Агапов Никита

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Агапов Михаил Никитич

Отец ребёнка: Агапов Никита

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1766

Сын: Агапов Иван Никитич

Отец ребёнка: Агапов Никита

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Зузилина (Агапова) Наталия Никитична

Отец ребёнка: Агапов Никита

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
25.04.1799 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умерла в возрасте 59 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 20 номер 17

Мы используем куки для улучшения работы сайта.