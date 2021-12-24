Агапова Наталия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1740
Дата смерти25.04.1799 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1760
Муж: Агапов Никита
Рождение ребёнка
Вычислено 1763
Отец ребёнка: Агапов Никита
Рождение ребёнка
Около 1765
Отец ребёнка: Агапов Никита
Рождение ребёнка
Вычислено 1766
Сын: Агапов Иван Никитич
Отец ребёнка: Агапов Никита
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Зузилина (Агапова) Наталия Никитична
Отец ребёнка: Агапов Никита
Смерть
25.04.1799 ст.
умерла в возрасте 59 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 20 номер 17