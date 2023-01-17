Зузилина (Агапова) Наталия Никитична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Агапов Никита
Мать: Агапова Наталия Ивановна
Бракосочетание
Около 1795
Рождение ребёнка
10.01.1801 ст.
Отец ребёнка: Зузилин Матвей Михайлович
Восприемник: брат отца родной казак Михаил Зюзилин https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 39 номер 5
Смерть
Неизвестно