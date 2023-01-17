Зузилина (Агапова) Наталия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зузилина (Агапова) Наталия Никитична

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1731 г.р.

Мать

Вычислено 1740 г.р.

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Агапов Никита

Мать: Агапова Наталия Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Около 1795

Муж: Зузилин Матвей Михайлович

Рождение ребёнка
10.01.1801 ст.

Сын: Зузилин Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Зузилин Матвей Михайлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: брат отца родной казак Михаил Зюзилин https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 39 номер 5
Смерть
Неизвестно
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