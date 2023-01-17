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Зузилин Матвей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1795

Жена: Зузилина Наталия Никитична

Рождение ребёнка
10.01.1801 ст.

Сын: Зузилин Михаил Матвеевич

Мать ребёнка: Зузилина Наталия Никитична

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: брат отца родной казак Михаил Зюзилин https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 39 номер 5
Смерть
Неизвестно
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