Зузилин Матвей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1795
Рождение ребёнка
10.01.1801 ст.
Мать ребёнка: Зузилина Наталия Никитична
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: брат отца родной казак Михаил Зюзилин https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 39 номер 5
Смерть
Неизвестно