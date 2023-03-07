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Зузилин Михаил Матвеевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

10.01.1801 ст.

Дата смерти

25.10.1806 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

Около 1770 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1801 ст.

Отец: Зузилин Матвей Михайлович

Мать: Зузилина Наталия Никитична

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: брат отца родной казак Михаил Зюзилин https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 39 номер 5
Смерть
25.10.1806 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер в возрасте 6 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 166 номер 136
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