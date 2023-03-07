Зузилин Михаил Матвеевич
Место рождения
Дата рождения10.01.1801 ст.
Дата смерти25.10.1806 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1801 ст.
Восприемник: брат отца родной казак Михаил Зюзилин https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 39 номер 5
Смерть
25.10.1806 ст.
Умер в возрасте 6 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 166 номер 136