Агапов Петр Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1796
Дата смерти19.09.1844 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796
Отец: Агапов Иван Никитич
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 25.07.1820 ст.
Поручители: дядя родной жениха казак Андрей Никитич Агапов и отец родной невесты казак Тимофей Бородин https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 560 номер 26
Военная служба
До 1825
Казак артиллерийской 9-й полуроты. Алфавитный список старших и младших урядников и рядовых казаков Астраханского казачьего войска 1825 г.
Смерть
19.09.1844 ст.
Умер в возрасте 50 лет от чахотки https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-3 файл 418 номер 84