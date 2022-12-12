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Агапов Петр Иванович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1796

Дата смерти

19.09.1844 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1766 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796

Отец: Агапов Иван Никитич

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Около 25.07.1820 ст.

Жена: Агапова Любовь Тимофеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Поручители: дядя родной жениха казак Андрей Никитич Агапов и отец родной невесты казак Тимофей Бородин https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 560 номер 26
Военная служба
До 1825
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Казак артиллерийской 9-й полуроты. Алфавитный список старших и младших урядников и рядовых казаков Астраханского казачьего войска 1825 г.
Смерть
19.09.1844 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер в возрасте 50 лет от чахотки https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-3 файл 418 номер 84
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