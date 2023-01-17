Агапова (Бородина) Любовь Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 25.07.1820 ст.
Муж: Агапов Петр Иванович
Поручители: дядя родной жениха казак Андрей Никитич Агапов и отец родной невесты казак Тимофей Бородин https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 560 номер 26
Смерть
Неизвестно