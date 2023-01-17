Агапова (Бородина) Любовь Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгапова (Бородина) Любовь Тимофеевна

Агапова (Бородина) Любовь Тимофеевна

avatar

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Около 25.07.1820 ст.

Муж: Агапов Петр Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Поручители: дядя родной жениха казак Андрей Никитич Агапов и отец родной невесты казак Тимофей Бородин https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 560 номер 26
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close